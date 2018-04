Radikaliseret marokkaner angreb ti med kniv i den finsk by Turku. Retssag mod ham er indledt mandag.

Turku. I den finske by Turku (Åbo) er en terrorretssag indledt mod en marokkansk asylansøger. Han er anklaget for at dræbe to mennesker med kniv og såre otte andre.

Det er den første terrorretssag i Finland.

- Det var min tanke at skære halsen over på to personer, skal den 23-årige islamist Abderrahman Bouanane have fortalt politiet under afhøring ifølge flere finske medier.

Han er blevet ført ind retten i håndjern. Der er tale om en midlertidig retssal, som er indrettet i et fængsel i Turku.

Den 23-årige er tiltalt for to tilfælde af drab og otte drabsforsøg med terror som motiv på Salutorvet i Turku.

Bouanane har fortalt, at hans ofre var tilfældige. Ifølge politiet råbte han Allahu Akbar (Gud er den største), da han huggede folk ned med sin kniv.

Finsk politi kunne i februar fortælle, at Bouanane havde stærke sympatier for Islamisk Stat, og at angrebene i Turku var hævn for vestlige bombardementer i Syrien sidste år.

Hassan Zubier fra Sverige blev såret, da han forsøgte at forsvare en kvinde mod den 23-årige marokkaner 18. august sidste år. Hans knivsår betød, at han i dag må sidde i kørestol og hele tiden har smerter.

Han siger til tv-stationen Yle, at han vil følge retssagen til ende.

- Jeg har bestemt mig for at være med under hele retssagen. Dels for at vise, vi ikke er bange, at vi aldrig giver efter, og også for at han skal se mig hver dag, siger han.

Ifølge politiet var den unge marokkaner blevet radikaliseret tre måneder før, han gennemførte sit blodige forehavende.

De sårede og familierne til ofrene har krævet 600.000 euro (knap 4,7 millioner kroner) i erstatning fra gerningsmanden.

/ritzau/