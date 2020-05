Dylan Nacass var ude og surfe med nogle kammerater, da der pludselig svømmede en haj helt tæt på ham og begyndte at angribe ham.

Hajen bed den 23-årige surfer i benet, men det lykkedes ham at slippe fri ved at sparke hajen to gange.

Han blev efterfølgende syet i benet, men slap ellers med forskrækkelsen. Det skriver Sky News.

Angrebet skete ud for Bells Beach i Victoria i Australien.

Foto: HANDOUT Vis mere Foto: HANDOUT

Matt Sedunary surferede i nærheden af Dylan Nacass, og han troede til at starte med, at han lavede sjov med sine venner. Han opdagede hurtigt, at situationen var alvorlig.

Han skyndte sig efterfølgende at hjælpe det 23-årige offer. Han siger, at han gjorde det samme, som alle andre ville have gjort.

Dylan Nacass lader sig dog ikke skræmme af mødet med hajen. Han vil snart surfe igen.

»Jeg vil egentlig bare tilbage snart. Ligeså snart mit ben er i orden igen, så vil jeg komme tilbage. Jeg vil snart surfe igen,« siger han afsluttende.