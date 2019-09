Natten til søndag blev en 23-årig mand stukket i ryggen med en kniv af sin 19-årige lillebror til en bryllupsfest.

Politiet modtog meddelelsen klokken 00.10 natten til søndag, og de har pågrebet lillebroren, der førte kniven.

Offeret blev efterfølgende transporteret til et sygehus i Stavanger. Søndag klokken 10 var hans tilstand ukendt.

Episoden skete i Orre i Rogaland, der ligger i den vestlige del af Norge. Det skriver tv2.no.

Politiet har avsluttet på stedet og sak er opprettet. Det var i forbindelse med bryllup knivstikkingen skjedde. Fornærmede og gjerningsperson er brødre. Tilstanden til fornærmede er ukjent. Gjerningsperson er pågrepet og er i politiets varetekt. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) September 8, 2019

Politiadvokat Sveinung Andersen siger i en pressemeddelelse, at politiet har afhørt flere vidner, mens man er godt i gang med den videre efterforskning.

Han tilføjer, at man vil foretage flere afhøringer i løbet af søndagen for at finde ud af, hvad der var baggrunden for knivstikkeriet.

Brudeparret, der holdt festen, var ikke involveret i episoden. Brødrene var gæster ved brylluppet.

Ifølge tv2.no var den 23-årige mand ved bevidsthed, da han blev kørt på sygehuset.

Det norske politi har overfaldsmanden i deres varetægt. Foto: Tor Erik Schroder Vis mere Det norske politi har overfaldsmanden i deres varetægt. Foto: Tor Erik Schroder

Politiet har fortalt, at der ikke var tale om en lommekniv, men om en kniv af en større størrelse.

Den 19-årige overfaldsmand vil blive afhørt i løbet af søndagen.

Politiet er færdige på gerningsstedet, og de har også sikret kniven.

Den 23-årige mand, der blev stukket ned, har endnu ikke snakket med politiet.