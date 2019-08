Det tog politiet under et døgn at anholde person, som menes at have angrebet sovende par og dræbt en mand.

Efter en omfattende menneskejagt har politiet i New Zealand anholdt og sigtet en 23-årig mand for at have skudt og dræbt en australsk turist fredag.

Det skriver den australske avis Sydney Morning Herald.

Den 33-årige Sean McKinnon fra Australien, som sammen med sin kæreste kørte rundt i New Zealand i en campervan, blev dræbt natten til fredag lokal tid.

Parret lå og sov i deres køretøj, som var parkeret nær den populære strandby Raglan, da de angiveligt blev angrebet tidligt fredag morgen af en ukendt person.

Ifølge politiet blev Sean McKinnon ramt af flere skud. Derefter stjal gerningsmanden køretøjet med McKinnon inden i. Det lykkedes hans canadiske kæreste at flygte fra stedet og alarmere politiet.

Den drabssigtede mand blev lørdag fremstillet ved distriktsdomstolen i Hamilton. Dommeren besluttede at varetægtsfængsle den sigtede til den 27. august, hvor det næste retsmøde finder sted.

Størstedelen af tiden i retslokalet skjulte den 23-årige mand, som kommer fra Hamilton, sit ansigt med en trøje.

Politiet har endnu ikke fundet det skydevåben, som blev anvendt i drabet.

/ritzau/