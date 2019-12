Vinderen af den 69. udgave af skønhedskonkurrencen vil bruge titlen til at arbejde for bæredygtig forandring.

Den 23-årige jamaicaner Toni-Ann Singh blev lørdag aften kronet som Miss World 2019 ved skønhedskonkurrencen, der i år blev afholdt i London.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den nykronede skønhedsdronning vil bruge sin titel til at arbejde for "bæredygtig forandring" for kvinder og børn.

- Jeg vil arbejde for forandringer, der er bæredygtige. Så hvis vi taler om kvinder, så skal det være noget, der sikrer, at deres børn og deres børns børn har en anden værdi i livet, siger Toni-Ann Singh uden at uddybe, hvilken type forandring hun vil arbejde for.

Den 23-årig skønhed tilføjer, at det har ændret hendes liv at være deltager i Miss World-konkurrencen.

Toni-Ann Singh er uddannet fra Florida State University. Hun mener, at skønhedskonkurrencer stadig har en stor værdi i dag. Og skønhed er langt fra det vigtigste.

- Det er o.k. at fejre ting som skønhed og egenskaber som styrke og de ting. Men det her er så meget mere, siger hun.

Toni-Ann Singh sang blandt andet en version af Whitney Houstons "I have nothing" ved lørdagens finale.

Hun modtog sine krone fra sidste års vinder, mexicanske Vanessa Ponce.

Deltagere fra 111 lande deltog ved årets udgave af Miss World.

Danmark var repræsenteret af Natasja Kunde, der i november blev kåret som Miss World Denmark.

