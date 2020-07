En 23-årig mand fra Sverige er mandag blev idømt livstid for drabet på sin 17-årige ekskæreste Wilma Andersson, som blev meldt savnet i november.

Den 23-årige Tishko Ahmed blev tiltalt for drabet, da man efterfølgende fandt teenagerens kropsdele i en kuffert i hans lejlighed.

Den unge mand har siden sagens begyndelse fastholdt, at han ikke har noget med drabet at gøre, men har været udsat for justistmord, skriver Expressen.

Alligevel mener den svenske Tingretten, at det er ham, der har parteret hende og sprdt ligdelene. Der er fortsat dele, der ikke er blevet fundet.

