Anholdt nordirer sigtes i sag om 39 vietnamesere, der blev fundet døde i lastbil øst for London.

En 23-årig mand fra Nordirland er anholdt og sigtet i forbindelse med 39 vietnamesere, der blev fundet døde i en kølelastbil øst for London i sidste måned.

Det oplyser politiet i Essex.

- Han blev anholdt på en mistanke om sammensværgelse, om menneskesmugling og medvirken til ulovlig indvandring, og han er fængslet, lyder det i en erklæring fra politiet.

En række personer er i forvejen anholdt og sigtet sagen i Storbritannien og Irland.

Den 23-årige blev anholdt på en motorvej godt 40 kilometer vest for London.

De vietnamesiske ofre var 31 mænd og otte kvinder. De blev fundet 23. oktober i en lastbils kølecontainer i Grays i Essex ikke langt fra et havnelæg på floden Themsen.

De var døde af kulde og kvælning.

Lastbilens chauffør, som også er fra Nordirland, er sigtet for drab på de 39 vietnamesere, for menneskesmugling og for hvidvaskning af penge.

Endnu en mand er sigtet for de samme forbrydelser, og de britiske myndigheder forsøger at få ham udleveret fra Irland.

Politiet eftersøger også to brødre fra Nordirland.

I Vietnam er 10 personer anholdt i sagen.

