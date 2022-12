Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 22.000 år gammel grotte, Koonalda-grotten, der udgør et helligt sted for det oprindelige Mirning-folk i det sydlige Australien er blevet vandaliseret og malet med graffiti.

Den beskyttede hule og det mange tusinde år gamle kunst, der er lavet inde i den er ødelagt og myndighederne leder efter den skyldige.

»Tidligere i år blev det opdaget, at grotten var blevet ulovligt tilgået, og en del af de sarte hulemalerier var blevet udsat for hærværk, med skader ridset hen over dem ind i siden af ​​hulen,« fortæller en talsmand for regeringen i Australien til CNN.

Hulemalerierne er lavet af istidsmennesker. De har lavet dem ved at tegne med fingrene hen over de bløde kalkstenshulevægge, og tegningerne er blevet en del af stenen med tiden.

Den australske regering kalder handlingerne chokerende og hjerteskærende. Desuden siger talsmanden, at de skyldige vil »møde lovens fulde kraft.«

Man overvejer nu, om der skal sættet overvågningskameraer op i og omkring hulen.

I årtier troede australske forskere, at landets oprindelige folk kun havde eksisteret på landet i omkring 8.000 år.

Koonalda-grotten var det første sted i Australien med indfødt kunst, der kunne dateres 22.000 år tilbage – hvilket forbedrede det videnskabelige samfunds forståelse af australsk historie.