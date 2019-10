Twitch, der ejes af Amazon, tager det meget alvorligt, at deres hjemmeside er blevet brugt til at dele angreb.

Blot få uger efter at techgiganter har taget nye tiltag for at begrænse, at voldeligt indhold spreder sig på sociale medier, er en livestream af onsdagens dødelige angreb i Tyskland blevet delt online.

Gerningsmanden sendte en livestream af angrebet på hjemmesiden Twitch, som ejes af Amazon.

Livestreamen er blevet set af omkring 2200 personer, før den blev fjernet.

Det oplyser Twitch ifølge nyhedsbureauet Reuters.

To personer blev dræbt, og to blev såret under angrebet i den østtyske by Halle.

- Kontoens ejer streamede denne forfærdelige handling i 35 minutter, og i løbet af den tid blev det set af omkring fem personer, skriver Twitch på Twitter.

- En optagelse af livestreamen, som automatisk blev genereret efterfølgende, blev set af omkring 2200 personer i de 30 minutter, der gik, før videoen blev fjernet af Twitch.

Sammen med videoen, som viste skyderiet ved en synagoge og en tyrkisk restaurant i Halle, blev der ifølge Reuters uploadet et "manifest" med "racistiske og antisemitiske kommentarer".

- Twitch har en politik om nultolerance over for hadefuldt indhold, og enhver voldelig handling bliver taget meget seriøst, siger en talsmand for Twitch til nyhedsbureauet AFP.

- Vi arbejdede resolut på at fjerne dette indhold og vil permanent suspendere enhver konto, der deler indhold fra denne afskyelige handling.

/ritzau/