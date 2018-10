En lastbil er tilsyneladende kørt ud over en bro og er faldet 20 meter ned i det vestlige Tyrkiet.

Istanbul. Mindst 22 personer, der formodes at være migranter, er søndag blevet dræbt i en trafikulykke i Tyrkiet.

Der er børn blandt de omkomne, rapporterer det statskontrollerede nyhedsbureau Anadolu.

Ulykken skete i den vestlige tyrkiske provins Izmir.

Tilsyneladende er lastbilen kørt igennem autoværnet på en bro på en motorvej og er herefter faldet omkring 20 meter ned. Billeder viser lastbilen ligge på hovedet kvast sammen.

Foruden de dræbte er der 13 kvæstede, melder Anadolu. Chaufføren skulle have overlevet og forklaret til politiet, at ulykken skete, da han forsøgte at undvige en anden bil.

Redningsfolk er sendt til området.

Der er foreløbig ingen oplysninger om nationaliteten på de døde, men der er ifølge Anadolu tale om migranter. Det vides ikke, præcis hvor de var på vej hen.

Tyrkiet grænser op til det krigshærgede Syrien og huser millioner af flygtninge og migranter. De seneste år er hundredtusindvis af personer desuden rejst videre fra Tyrkiet til EU-lande.

En aftale mellem EU og Tyrkiet har dog sat en stopper for størstedelen af den trafik.

/ritzau/Reuters