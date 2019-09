Det er et mysterium til 270.000 euro - eller mere end to millioner kroner.

De tyske myndigheder er ganske enkelt på bar bund i sagen, om en stor, dyr forskningsstation, som er forsvundet fra sin plads på havbunden ikke langt fra dansk farvand.

Der er tale om den tyske undervands-forskningsstation Boknis Eck Observatoriet, som ud i det blå er forsvundet fra sin plads på 22 meter under havoverfladen ved den nordtyske by Kiel.

Og de tyske myndigheder aner ikke, hvad der er sket, skriver BBC.

Sagen tager sin begyndelse 21. august klokken 20.15. Pludselig stoppede signalerne fra Boknis Eck Observatoriet.

Det fik de tyske myndigheder til at sætte dykkere på sagen.

For hvorfor forsvandt kontakten med forskningsstationen, der giver forskere værdifulde informationer om Østersøen, pludselig?

Endnu er svaret ikke fundet.

Sådan ser en af delene af den forsvundne station ud. Foto: Research Dive Centre of the CAU Vis mere Sådan ser en af delene af den forsvundne station ud. Foto: Research Dive Centre of the CAU

Dog fandt dykkerne et stort overrevet fiber-kabel, som en gang var forbundet med Boknis Eck Observatoriet.

Hvad der gør sagen endnu mere mystisk er, at observatoriet ligger i et område af den tyske østersø, som er forbudt at færdes i.

Boknis Eck Observatoriet vejer mere end 300 kg, og det betyder, at man ikke mistænker en storm, voldsomme havstrømme eller dyr. Og derfor tror man, at én eller flere personer står bag.

Myndighederne har bare ikke den fjerneste idé om hvem, hvad eller hvorfor.

»Først troede vi, at der var tale om en transmissionsfejl,« forklarede Hermann Bange, der er projektkoordinator ved observatoriet, ifølge mediet Gizmodo tidligere på ugen.

»Da dykkerne kom til stationens lokation på havbunden i sidste uge, fandt de kun et overrevet kabel. Det var fuldstændigt ødelagt,« uddybede Hermann Bange.

Da forskerne, der benytter stationens data, beskriver den som uvurderlig - ikke mindst den data, den gav - så er man nu gået ud i offentligheden for at beskrive sagen og bede om hjælp.

Observatoriet blev sat op i farvandet ud for Kiel i 2016, og har siden da givet data om alt fra havtemperaturer, saltindhold, strømme og havvandets indhold.