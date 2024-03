En bygning på 14 etager er brudt ud i brand i Valencia i det østlige Spanien. Branden begyndte på fjerde sal.

Brandfolk i den spanske havneby Valencia kæmper torsdag mod en stor brand, der hærger en boligblok.

Det oplyser beredskabet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Billeder fra stedet viser flammer, der brøler ud af vinduerne i bygningen, samt enorme skyer af sort røg, der vælter op mod himlen.

22 hold brandfolk kæmper mod kraftig vind for at få ilden under kontrol.

Den spanske avis El País skriver, at der er mindst 13 tilskadekomne. Det samme gør den spanske tv-station RTVE.

Seks af dem skal være brandmænd, hvoraf to ifølge El País er kommet på hospitalet med røgforgiftning, forbrændinger på hænderne samt et brækket håndled.

Myndighederne har dog ifølge AFP ikke oplyst, hvor omfattende ofrenes skader er.

Ifølge de lokale myndigheder brød branden ud på fjerde sal i den 14 etager høje boligbygning.

Årsagen fremgår endnu ikke.

Ifølge RTVE er der over 130 lejligheder i etageejendommen. Den er nu "reduceret til et skelet", lyder det.

Også en bygning i nærheden er blevet opslugt af flammerne.

Der er oprettet et nødhospital i nærheden, skriver den spanske El País.

- Hold jer venligst væk fra området, hvor branden er brudt ud, så beredskaberne kan udføre deres arbejde, skriver Valencias borgmester, María José Catalá, på X.

Også den spanske premierminister, Pedro Sánchez, er "chokeret over den forfærdelige brand", skriver AFP.

Han er i kontakt med borgmesteren og med regionsledelsen for at tilbyde "hvad end, de har brug for".

