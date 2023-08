En kvinde midt i 50'erne er torsdag blevet idømt 22 års fængsel for at sende et brev indeholdende nervegiften ricin til Donald Trump, da denne var præsident.

Det skriver CNN.

Fransk-canadiske Pascale Ferrier erklærede sig i januar skyldig i at have fremstillet den dødelige nervegift i sit hjem i Quebec i Canada tilbage i september 2020.

Samme måned sendte hun et brev til Det Hvide Hus, adresseret til Donald Trump.

Den tidligere præsident, Donald Trump, skulle have været dræbt med gift, som blev sendt med et brev. Foto: Stefani Reynolds/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den tidligere præsident, Donald Trump, skulle have været dræbt med gift, som blev sendt med et brev. Foto: Stefani Reynolds/AFP/Ritzau Scanpix

'Hvis ikke dette virker vil jeg finde en bedre opskrift på en anden gift, eller også kan jeg bruge min pistol, når jeg kommer og besøger dig,' skrev hun blandt andet i trusselsbrevet.

Samtidig skrev hun på Twitter, at 'en eller anden burde skyde Trump i hovedet.'

Hun blev pågrebet, da hun forsøgte at krydse grænsen fra Canada til USA 20. september 2020.

Hun havde et skydevåben og flere hundrede patroner i bilen ved anholdelsen.

Da dommen blev afsagt viste Ferrier ingen tegn på anger. Tværtimod.

»Det eneste jeg fortryder er, at det ikke virkede, og at jeg ikke kunne stoppe Trump,« sagde hun og fortsatte:

»Jeg betragter mig selv som værende en aktivist, ikke en terrorist. Aktivister er konstruktive. Terrorister er destruktive.«