Da 22-årige Tilda Kilponen Persson fra Hässelholm i Sverige modtog et billede af en fremmed mands kønsorgan – et såkaldt 'dickpic' – tog hun sagen i egen hånd.

I stedet for at lade det fare, besluttede hun sig for at informere moren til afsenderen og dermed forklare hende, hvad hendes søn havde gjort.

»Det var bare idiotisk og ikke i orden. Jeg var så irriteret, at han havde frækheden til at sende sådan noget,« siger Tilda Kilponen Persson til Expressen.

Senere fandt Tilda Kilponen ud af, at hendes eksempel ikke var et enkeltstående tilfælde. Men først går vi lidt tilbage i tiden.

Tilda Kilponen Persson stødte på den unge mand første gang, da hun fik en anmodning på sine sociale medier fra ham. Hun kendte ham ikke, men accepterede og tænkte umiddelbart, det var rimelig harmløst.

Men dagen efter begyndte den unge mand at udvise upassende opførsel. Han sendte det føromtalte 'dickpic' og spurgte, om hun ville sende et tilsvarende billede. Det afviste hun pure.

Manden blev dog ved at genere hende med billeder og tekstbeskeder, og derfor valgte Tilda Kilponen Persson at skrive til moderen og blokere ham fra sine platforme. Det skrev hun oven i købet til manden.

Om det var det, der virkede, ved hun ikke – men hun hørte ikke yderligere, og Tilda Kilponen Persson slog episoden hen.

Skyldig i tre tilfælde

På Facebook opdagede hun dog efterfølgende, at andre kvinder – hun ikke kendte vel at mærke – advarede mod den samme mand og det indhold, han sendte. De oprettede kontakt, og sammen gik de videre med sagen og anmeldte det til politiet.

Det gav pote. Bevismaterialet var tilstrækkeligt, og der blev indledt en retssag mod manden.

»Havde jeg været den eneste, var det ikke sikkert, det var blevet til noget. Og jeg synes, det er vigtigt at anmelde sådan noget,« forklarer hun til TV2 Norge.

Retssagen gik i gang, og Tilda Kilponen Persson blev indkaldt som vidne. Her stod hun så over for den unge mand.

Tilda Kilponen Persson beskriver, at hun var skræmt over at skulle vidne i begyndelsen – men da hun så, hvor meget han skammede sig, og hvor 'lille' han var, var det det værd.

Den unge mand endte i september med at blive dømt skyldig for tre tilfælde af seksuel krænkelse. For hvert tilfælde blev han oven i købet idømt bødestraf, skriver medierne.

Tilda Kilponen Persson har efterfølgende valgt at fortælle historien i medierne for at komme problemet til livs. Hun opfatter, at de billeder, hun modtog, er blevet almindeligt blandt unge.

»Jeg synes, det er vanvittigt. Det er jo seksuel krænkelse, og man kan spørge sig selv, hvorfor nogen sender det. Tænk på, hvis din mor eller søster modtog sådan noget.«

Hun opfordrer derfor alle, der modtager lignende billeder, til at anmelde det.

»Det kan jo ende i en retssag og dom. Dickpics er blevet almindeligt, og hvis du ikke vil modtage billederne, er det vigtigt, at du står op for dig selv.«

Ifølge Ritzau havde 27,2 procent af unge danske kvinder mellem 16 og 24 år i 2018 oplevet ikkefysiske seksuelle krænkelser. Det fremgik af tal fra Statens Institut for Folkesundhed.