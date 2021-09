Den mystiske sag om den unge amerikanske kvinde Gabby Petitos forsvinden har nu fået sin afslutning.

22-årige Gabby Petito er nu fundet død.

Søndag aften blev en død person fundet i samme område, som hun blev meldt savnet - i Grand Teton National Park i delstaten Wyoming. Tirsdag blev afdøde obduceret, og det er nu blevet bekræftet, at det er den forsvundne influencer, der blev fundet død.

Det oplyser familiens advokat, Richard Stafford, til Insider. Dødsårsagen er endnu ikke kendt.

Richard Stafford oplyser, at han vil videreformidle ord fra familien, når Gabby Petitos lig er vendt hjem til North Port i delstaten Florida.

Gabby Petito havde ikke givet et livstegn siden en sms til familien i slutningen af ​​august, og den 11. september valgte de at melde hende savnet.

Petito og hendes kæreste, 23-årige Brian Laundri, var taget på et roadtrip i juli. De ville krydse USA. Parret ville vende tilbage i oktober, men i begyndelsen af ​​september vendte Laundrie alene hjem.

Laundrie, som politiet har beskrevet som en 'person af interesse', har efterfølgende nægtet at kommentere sagen, og fredag meddelte man, at Laundrie nu også var forsvundet.

Her ses Gabby Petito og Brian Laundrie sammen. Foto: North Port Police Vis mere Her ses Gabby Petito og Brian Laundrie sammen. Foto: North Port Police

Den 12. august blev 22-årige Gabby Petito og hendes forlovede Brian Laundrie stoppet af politiet i Utah. Optagelser fra episoden viser en grædende Gabby Petito, der oprevet fortæller politiet om parrets skænderi samme morgen.

Senere fortalte en af de tilstedeværende politibetjente, at hun i situationen opfordrede Gabby Petito til at overveje sit forhold til Brian Laundrie.

»Jeg spurgte hende, om hun var lykkelig i sit forhold med ham. Og sagde, at det her kunne være en mulighed for at gå en anden vej,« fortæller hun til Deseret News.

Men den kvindelige politibetjent oplevede, at Gabby Petito var utryg ved tanken om, ikke at skulle være sammen med Brian Laundrie.