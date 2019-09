Mange børn og unge elsker at tage i forlystelsespark med alt, hvad dertil hører af rutsjebaneture og candyfloss.

Men ikke alle. En 22-årig amerikaner gik langt for at slippe for en tur i en lokal forlystelsespark. Meget langt, endda.

Den 22-årige skulle have været med sine forældre til tivoliet i Los Angeles County Fair i Pomona ved Los Angeles, men i sin iver for at slippe fandt han på en særdeles effektiv undskyldning.

Troede han.

I stedet har miseren ført til, at den 22-årige blev anholdt.

Det skete efter, at han skrev en mail til politiet, som fik betjentene til at spærre øjnene op.

'Nogen planlægger et masseskyderi i forlystelsesparken på søndag,' skrev den 22-årige i en mail til politiet i Pomona lørdag.

'Jeg ville blot informere jer om det,' fortsatte han.

Arkivfoto fra forlystelsesparken. Foto: Joe Klamar/AFP Vis mere Arkivfoto fra forlystelsesparken. Foto: Joe Klamar/AFP

Masseskyderier er noget, politiet ikke tager let på, så sagen blev efterforsket grundigt.

Det viste sig imidlertid, at der ikke var planlagt noget masseskyderi, skriver New York Post.

I stedet var det den 22-årige, som havde lagt knap så snedige planer.

»Det var med henblik på at skabe kaos og uro, så det kom i medierne. Derefter kunne han bruge det som en undskyldning for ikke at tage med i forlystelsesparken overfor forældrene,« siger politichef Michael Olivieri.

»Det er ret vanvittigt, men ikke desto mindre er det, hvad efterforskningen viser,« fortsætter han.

Den unge mand har overfor politiet erkendt, at advarslen om det forestående masseskyderi var falsk.

Han er nu varetægtsfængslet mod en kaution på 134.600 kroner.

Festivalen Los Angeles County Fair afholdes i Pomona hvert år. I løbet af den måned, festivalen varer, tiltrækker forlystelsesparken tusindvis af gæster.