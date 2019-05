En ung amerikaner blev lørdag anholdt i Italien, da politiet mistænker, at han står bag et brutalt drab på en 74-årig butiksindehaver.

Den 22-årige turist er anklaget for at have tæsket den 74-årige ved navn Norneo Fedeli til døde i hans tøjbutik i den italienske by Viterbo.

Motivet lyder angiveligt, at den 22-årige fra Kansas ikke havde nok penge til at betale for det tøj, han gerne ville købe.

Ifølge CNN brugte den 22-årige en stol til at tæske Norneo Fedeli, som angiveligt også blev trampet i ansigtet af den 52 år yngre amerikaner.

Det voldsomme drab har angiveligt rystet den ellers så fredelige lille by Viterbo ikke så langt fra Rom.

Det var forbipasserende, der opdagede liget af den 74-årige, da de opdagede, at der lå blod på fortovet ude foran butikken, der sælger dyrt designer- og mærketøj.

Ifølge det amerikanske medie ankom den 22-årige amerikanske statsborger til Italien i midten af febuar.

Han havde den 30. april og 2. maj bestilt tøj for et samlet beløb på mere end 600 euro (4.480 danske kroner), men da han fredag skulle betale for tøjet, blev transaktionen afvist.

»Butiksindehaveren nægtede højst sandsynligt at sælge ham tøjet, hvorefter de begyndte at skændes,« siger politiinspektør Guglielmo Trombetta til CNN.

Ifølge det amerikanske medie er politiet i besiddelse af overvågningsvideoer, som blandt andet viser den 22-årige forlade butikken i Viterbo iført solbriller og med en plastikpose bundet rundt om foden.

Politiet fandt - i forbindelse med anholdelsen - offerets pung samt tøj fra butikken i det værelse, som den unge amerikaner har haft lejet under sit ophold i Italien.

Den 22-årige skulle desuden have haft sår på hænderne og i ansigtet samt blod på skoene, da han blev anholdt. Han har indtil videre nægtet at udtale sig i sagen. Han sidder nu fængslet i den italienske by.