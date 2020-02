Philip Manshaus har både erkendt drabet på sin 17-årige stedsøster og forsøget på et terrorangreb mod en moske uden for Oslo sidste sommer.

Efter seks måneder har statsadvokaterne nu rejst tiltale mod den 22-årige nordmand, som skal for retten i begyndelsen af maj.

Den første del omhandler mordet på hans stedsøster. Her fremgår det, at Philip Manshaus skulle have skudt og dræbt den 17-årige pige, mens hun lå i sin seng lørdag eftermiddag den 10. august.

Hvert af de fire skud, som Manshaus affyrede, var dødbringende. Det har fået politiet til at kalde mordet for en ren henrettelse, ifølge VG.

Philip Manshaus som han så ud under det første retsmøde i Oslo den 12. august. Foto: CORNELIUS POPPE Vis mere Philip Manshaus som han så ud under det første retsmøde i Oslo den 12. august. Foto: CORNELIUS POPPE

Under afhøringen blev han spurgt, hvad han tænkte, da han dræbte sin søster i familiens hjem.

Til det svarede Philip Manshaus: »Det var godt at komme i gang.«

Han skød hende tre gange i hovedet og en gang i brystet to timer før, at han tog mod al-Noor-moskéen i byen Bærum bevæbnet og iført vest, hjelm og kamera.

Her skød han sig ind i moskeen, men blev overmandet af flere personer, som forhindrede hans forsøg på at skyde dem, der opholdt sig derinde.

Philip Manshaus er i den forbindelse tiltalt for at have begået en terrorhandling ved at forsøge at dræbe nogen for at forårsage alvorlig frygt i befolkningen.

Gennem sin advokat har den 22-årige nordmand sat ord på, hvad der drev ham mod at forsøge et blodigt terrorangreb.

»Han siger, han følte, der var noget, han måtte gøre, og at han havde ansvaret for at gennemføre handlingerne,« siger Philip Manshaus' advokat, Unni Fries, til pressen efter fristforlængelsesmødet ifølge Dagbladet.

»Han ser på det som en slags nødvendighed. Det er hans synspunkt,« fortsætter hun.

Philip Manshaus lavede den såkaldte Nazi-hilsen, da han mødte op i retten. (Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix / AFP) Foto: HEIKO JUNGE Vis mere Philip Manshaus lavede den såkaldte Nazi-hilsen, da han mødte op i retten. (Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix / AFP) Foto: HEIKO JUNGE

Phillip Manshaus skulle gradvist være blevet radikaliseret i årene 2017-2019, men besluttede sig for at begå angrebet kun otte dage før.

Af et politiinterview fremgår det, at han blev motiveret af at læse et manifest skrevet af den newzealandske terrorist Brenton Tarrant, der dræbte 51 og sårede 49 i marts sidste år. 22-årige Manshaus har erkendt de faktiske forhold om angrebet og mordet på sin søster, men nægter sig skyldig i drab og terror.

Han har siden sin anholdelse været varetægtsfængslet og vil være det, indtil dommen bliver afsagt. Retssagen i maj forventes at vare 14 dage.

Under de indledende retsmøder i september sidste år vakte de første billeder af Manshausen opsigt. Her så man Phillip Manshaus lave en nazi-hilsen, hvilket den terrordømte massemorder Andes Breivik også gjorde i retten ved flere lejligheder.