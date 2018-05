Lørdag faldt en 22-årig kvinde ned fra en skyskraber i London og mistede livet. Sagen efterforskes som drab.

Det skriver Mirror og Telegraph.



Kvinden, Bethany-Maria Beales, var en ung dramastuderende fra University of Roehampton.



Natten til lørdag var hun i byen med sine venner og skrev kort før klokken to på Facebook, at hun lige havde set den canadiske sanger The Weeknd på kendisnatklubben The Box.



Få timer efter byturen blev hun fundet død på glastaget til en fællesterrasse på 6. etage i den 36-etagers høje skyskraber The Heron i London.



Der er dog stor uvished omkring, hvad den 22-årige kvinde lavede i skyskraberen, som huser luksuslejligheder, der koster op mod 85 millioner kroner.

Her ses et billede af The Heron-skyskraberen i London, som Bethany-Maria Beales faldt ud fra. Billedet er fra 2010, mens byggeriet af skyskraberen stod på. Foto: BEN STANSALL Her ses et billede af The Heron-skyskraberen i London, som Bethany-Maria Beales faldt ud fra. Billedet er fra 2010, mens byggeriet af skyskraberen stod på. Foto: BEN STANSALL

To anholdt

Mandag gennemførte Londons politi en obduktion, som konkluderede, at dramaeleven var faldet 13 etager, og dermed var røget ud over kanten på 19. etage.



Henter kort...

»Hun blev fundet med betydelige skader i overensstemmelse med et fald fra en højde og døde på stedet,« fortæller en talsmand fra politiet i London.



Talsmanden fortæller derudover, at sagen efterforskes som drab, og at en mand og en kvinde på 38 år er blevet anholdt og mistænkes for mordet. De to mistænkte er dog blevet løsladt mod kaution, men politiet fortsætter efterforskningen.

»Hun havde et fantastisk talent«

Bethany-Maria Beales’ familie er siden kommet med en udtalelse, hvor de udtrykker deres sorg over den unge dramaelevs død.



Vores verden vil aldrig være lige så lys, nu hvor vores skinnende stjerne er gået bort. Familien

»Hun havde det bredeste smil og den smukkeste sangstemme. Hun var vores sangfugl. Hun havde et fantastisk talent, hvis det var blevet set af verden, ville millioner have vidst det,« siger familien og fortsætter:»At sige, at vi kommer til at savne hende, kommer ikke i nærheden af at beskrive, hvordan vi har det. Vores verden vil aldrig være lige så lys, nu hvor vores skinnende stjerne er gået bort.«