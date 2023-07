Klokken var cirka 21.15 fredag 14. juli. En 22-årig kvinde kom her gående ad Roskildevej i Albertslund.

Hun talte i telefon med en kammerat, da en mand ud for husnummer 10 pludseligt overfaldt hende.

Planen var at voldtage, mener politiet, der nu efterlyser en mistænkt i sagen.

Den formodede gerningsmand flygtede nemlig fra stedet, da kvindens kammerat hastigt kom hende til undsætning.

Politiet har i kølvandet på episoden indhentet og gennemgået optagelser fra flere forskellige overvågningskameraer i området. Og der har været bid.

Politiet efterlyser en mand, som er mistænkt for voldtægtsforsøg i Albertslund. Foto: Københavns Vestegns Politi Vis mere Politiet efterlyser en mand, som er mistænkt for voldtægtsforsøg i Albertslund. Foto: Københavns Vestegns Politi

På en af optagelserne kan man således se den mistænkte, der forsvinder fra gerningsstedet på cykel.

»Vi håber, at offentligheden kan hjælpe os med at identificere manden, som vi mistænker for voldtægtsforsøget,« siger politikommissær Rikke Thestrup i en pressemeddelelse.

Manden beskrives som værende mellem 20 og 25 år gammel, og så er han ifølge politiets signalement 'ikke dansk af udseende'.

Ydermere lyder det, at han er mellem 170 og 175 centimeter høj og spinkel af bygning.

Manden har ifølge beskrivelsen et spidst ansigt og en ligeledes spids næse. Han øjne er brune, hans øjenbryn buskede og så havde han skægstubbe, lyder det.

På gerningstidspunktet var han iført kasket, mørk hættetrøje, mørke cowboybukser og sorte sko. Han talte dansk med accent.

Da han forsvandt fra gerningsstedet, kørte han på en mørk damecykel med en durumrulle eller lignende indpakket i sølvpapir på cyklens bagagebærer.

Københavns Vestegns Politi kan kontaktes hele døgnet på 4386 1448.

