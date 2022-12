Lyt til artiklen

Den vanvittige snestorm, som har ramt USA, har taget mange liv.

Et af stormens ofre er 22-årige Anndel Taylor, som ifølge familiemedlemmer var på vej hjem fra sit arbejde, da hun blev fanget i de drabelige vejrforhold, beretter WSOCTV.

I en familiechat beskrev hun, hvordan hun sad fast i sneen, der minut for minut hobede sig op. Hun sendte videoer af bilruderne, der var dækket af sne og fortalte, hvor bange hun var.

Anndel Taylor ringede til alarmcentralen og ventede på redningsfolkene, som skulle vise sig ikke at kunne nå frem til hende.

Ifølge hendes mor, Wanda Brown Steele, planlagde den unge kvinde at sove stormen ud og for derefter at gå hjem. Men så langt nåede hun aldrig.

I stedet blev hun fundet død i sin bil, hvor familien estimerer, at hun har siddet fanget i 18 timer.

»Jeg føler, at alle, der forsøgte at komme til hende, gik i stå. Brandvæsenet, politiet – alle sad fast,« fortæller Tomeshia Brown, der er søster til Anndel Taylor.

Flere mener, at den 22-årige kvinde døde af lav kropstemperatur, såkaldt hypotermi, men Wanda Brown Steele er af en anden overbevisning.

Hun er sikker på, at datterens død skyldes kulilteforgiftning.

»Bilen kørte, og sneen kom stadig, så den blokerede udstødningsrøret,« fortæller hun.