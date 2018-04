For 22 år siden blev 110 mennesker dræbt i et frygteligt flystyrt i Florida. Nu er politiet igen på jagt efter manden, som de mener står bag tragedien.

Den 11. maj 1996 styrtede et stort passagerfly ned i Everglades i Florida, hvor 110 mennesker endte deres dage.

Og selv om tragedien nu er 22 år siden, så har FBI valgt at udlove en dusør på 10.000 dollars til den person, der kan finde flymekanikeren, som angiveligt pillede ved flyet før afgang.

Det skriver CNN.

Flymekanikeren har længe været i FBI's kikkert, men efter at han i 1999 blev sigtet for tragedien, gik han under jorden, og politiet har ingen idé om, hvor han er.

Der er tale om den nu 48-årige Mauro Ociel Valenzuela-Reyes, og FBI har i forbindelse med dusøren offentliggjort et billede af ham på deres Facebook-side.

»Vi har i årenes løb forsøgt at finde ham. Det generer mig (at vi ikke har fundet ham, red). Jeg har levet og åndet for det i mange mange år,« siger FBI Miami Special Agent Jacqueline Frugen, der i mange år har stået i spidsen for efterforskningen, til CNN.

Det var et fly fra flyselskabet ValuJet, som styrtede ned, og Mauro Ociel Valenzuela-Reyes var ansat i en virksomhed, som flyselskabet havde hyret til at holde flyene i orden.

Undersøgelsen af flyet viste efterfølgende, at der var sket en fejlhåndtering af pakningen af iltbeholderne, der var placeret i flyets lastrum. På disse iltbeholdere var der ikke placeret et sikkerhedslåg, og derfor brød de i brand.

Efter blot ti minutter i luften opdagede piloten branden i lastrummet. Han forsøgte derefter at vende retur til lufthavnen, men ilden nåede at vokse sig så stor, at flyet styrtede ned i et sumpområde.

FBI tror, at Mauro Ociel Valenzuela-Reyes er taget tilbage til Chile, hvor han har familie boende. De mener, at han har ændret navn og skabt sig en helt ny identitet.

For at finde ham har FBI også lavet en fantomtegning af, hvordan de tror, manden ser ud i dag. Tegningen er sendt ud til alle delstater i USA og i Chile.