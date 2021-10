»Vi kørte ned ad landingsbanen, og lige pludselig trådte de bare på bremserne.«

Sådan indledes fortællingen fra en af de 21 personer, som var om bord på et mindre fly, der under starten på en flyvetur fra Houston til Boston i tirsdag 19. oktober forulykkede, ramte et hegn og brød i brand.

Alle 21 personer om bord formåede at klare sig ud i live, inden flyet gik op i flammer.

Men det gør ikke den fortælling, som mediet KHOU har fået fortalt fra en af personerne på flyet, mindre dramatisk.

For egentlig var det en tur, hvor det dramatiske højdepunkt lå på en baseballbane i Boston, Massachusetts tusindvis af kilometer borte, og ikke uden for en landingsbane i Houston, Texas.

Passagererne på flyet var nemlig fans af baseballholdet Houston Astros, som tirsdag skulle spille slutspilskamp mod Boston Red Sox.

Og derfor var lå spændingen for folkene om bord på MD-87 forude, da flyet begyndte at køre ud på startbanen og ikke på det kommende take off.

Men så slog piloten bremsen i.

»Ting fløj rundt, og da vi endelig stoppede, sagde de bare 'ud, ud', fordi vi regnede med, at flyet ville eksplodere,« siger passageren, som ikke vil have sit navn offentliggjort.

»Flyet var allerede i flammer, da vi kom ud af det,« uddyber han.

At alle om bord på flyet kom ud i live, kan virke som et mirakel, når man ser på billederne af det totalt ødelagte fly.

Men det er ikke så usædvanligt, at folk overlever, når et fly ryger af landingsbanen.

Det gjorde ifølge CNN sig gældende i 2005, hvor et Air France-fly i Toronto forulykkede, men alle 300 passagerer og 12 besætningsmedlemmer overlevede.

Det samme var tilfældet med et Aeromexico-fly, der i 2018 styrtede ned kort efter take off i det nordvestlige Mexico. Her overlevede alle 103 personer om bord.

Og der er flere eksempler.

Blandt andet et Asiana Airlines fly, som styrtede ned i San Franciscos internationale lufthavn i 2013. Her døde tre personer, mens mere end 300 kom fra styrtet med livet i behold.

Og det er ikke et tilfælde, forklarer CNNs luftfartsekspert Mary Schiavo:

»Når man ser på billederne fra de fire flystyrt, så er det overraskende, hvor meget de ligner hinanden med den totale ødelæggelse. At folk formåede at komme ud, er et bevis på, at de sikkerhedsprotokoller, der er på plads, virker,« siger Schiavo med henvisning til, at de amerikanske flymyndigheders krav om, at alle passagerer skal kunne forlade et fly på mindst 90 sekunder.

I forbindelse med ulykken måtte to personer en tur på hospitalet. Men det var umiddelbart kun til tjek for mindre skader.

»Det er en god dag i dag. Det er en festdag for en masse personer,« sagde en talsmand fra de amerikanske myndigheder ved navn Stephen Woodard tirsdag.