Teltlejr, der huser fordrevne palæstinensere vest for Rafah, er tirsdag meldt ramt af israelske angreb.

21 personer er dræbt i israelske angreb, der har ramt en teltlejr nær Rafah i det sydlige Gaza tirsdag.

Det oplyser lokale sundhedsmyndigheder ifølge Reuters.

Teltlejren ligger vest for Rafah og huser palæstinensere, der er flygtet fra krigen. Teltlejren er udpeget som et humanitært område.

Mindst 12 af de dræbte er ifølge sundhedsmyndighederne kvinder.

Det israelske militær afviser at have udført et luftangreb i et humanitært område vest for Rafah.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Den israelske hær har ikke ramt det humanitære område i Al-Mawesi, skriver hæren i en meddelelse.

Søndag mistede mindst 45 palæstinensere livet, da en teltlejr nær Rafah blev ramt af israelske bomber. Det har de palæstinensiske og Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder oplyst.

Israel har erkendt, at angrebet søndag ramte forkert.

Trods ordre fra Den Internationale Domstol (ICJ) til Israel om at stoppe den militære offensiv i Rafah i Gaza er kampvogne tirsdag rykket ind i bymidten.

Det fortalte øjenvidner tirsdag formiddag til Reuters.

Kampvognene er spottet nær moskéen Al-Awda i den centrale del af Rafah.

Der er ikke umiddelbart nogen kommentarer fra den israelske hær. Men den bebuder, at den vil fremsætte en erklæring senere.

Israel har været i gang med en tre uger lang offensiv i Rafah i den sydlige del af Gaza på grænsen til Egypten. For, som det hedder, at nedkæmpe Hamas, der indledte krigen i oktober sidste år ved at angribe Israel.

Fredag beordrede ICJ Israel til "øjeblikkeligt" at standse offensiven i Rafah, fordi den truer med "fysisk destruktion, helt eller delvist" af det palæstinensiske samfund i området.

Israel har dog fortsat offensiven og begrunder det med, at domstolens afgørelse ifølge Israel fortsat giver et vist spillerum for militær handling i Rafah.

En talsperson for Mahmoud Abbas, det palæstinensiske selvstyres præsident, kalder de israelske angreb på teltlejren tirsdag for en massakre.

Han opfordrer til, at Israel følger ordren fra ICH om at standse offensiven i byen.

/ritzau/