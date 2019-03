En tysk mand er idømt livstid, efter at han forgiftede sine kollegers mad. Han kan være skyld i 21 dødsfald.

Tysk politi vil nu undersøge 21 dødsfald på en metalfabrik, efter at en 57-årig mand i årevis har forgiftet sine kollegers madpakker.

Manden, der er af det tyske retssystem bliver kaldt Klaus O, blev torsdag idømt fængsel på livstid.

Flere af de ansatte på metalfabrikken i byen Schloss Holte-Stukenbrock i det nordvestlige Tyskland er alvorligt syge.

To af den dømtes tidligere kolleger lider nu af alvorlige nyrefejl. En tredje, en 23-årig praktikant, befinder sig i såkaldt vegetativ tilstand.

Det frygtes desuden, at flere af de ansatte nu har større risiko for at udvikle kræft.

Derfor vil det tyske politi nu undersøge, om der kan være en forbindelse til 21 ansattes død siden 2000.

Da Klaus Os hjem blev ransaget, fandt politiet et mindre hjemmelaboratorie. Her har den dømte fremstillet gift af kviksølv, bly og cadmium.

Manden forgiftede sine kolleger ved at tilsætte et mistænkeligt, hvidt stof på deres sandwich.

Det var en videoovervågning, der afslørede manden i at tilsætte det mistænkelige stof på en kollegas sandwich.

Han blev set åbne kollegaens madpakkepapir, tilsætte stoffet og pakke sandwichen ind igen.

/ritzau/dpa