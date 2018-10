Det 21-årige atletiktalent Lauren McCluskey blev afpresset af sin ekskæreste, inden han antageligt slog hende ihjel.

Det fortæller Dale Brophy, politichef på University of Utah, hvor både den dræbte og den mistænkte, der begik selvmord kort efter, den 21-årige kvinde blev slået ihjel, var under uddannelse.

Ifølge Fox News oplyser politiet, at Lauren McCluskey havde taget kontakt til ordensmagten tidligere på måneden med en anmeldelse om, at ekskæresten, Melvin Rowland, afpressede hende for 1.000 dollar.

Hvis ikke hun afleverede pengene til ham, ville han offentliggøre ‘kompromitterende billeder’ af hende.

As we come together as a community to mourn Lauren McCluskey's passing, we invite you to share your memories of her or leave your condolences for family, friends, students and all those grieving this loss here: https://t.co/v15yBvH24M pic.twitter.com/H8Z9GaTEQi — University of Utah (@UUtah) 23. oktober 2018

Men politiet nåede aldrig at starte en efterforskning i sagen.

Ni dage efter anmeldelsen indtraf tragedien. Mandag aften blev hun således fundet skudt og dræbt.

Lauren McCluskey havde indtil begyndelsen af oktober et kortvarigt forhold til Melvin Rowland.

Hun gjorde det forbi, da hun opdagede hun, at han tidligere havde begået sex-overgreb på blandt andre mindreårige.

Lauren McCluskey var en meget talentfuld løber og havde universitetsrekorden i 100-meter-hæk, og sidste år var hun med til at sætte ny universitetspoint-rekord med sit hold.