Mordene har rystet USA. Især det asiatiske samfund.

Var det en hadforbrydelse mod asiater, da Robert Aaron Long åbnede ild mod tre forskellige massageklinikker og dræbte otte personer? Gerningsmandens egen forklaring er en helt anden – men ikke desto mindre uhyggelig.

Efter en biljagt blev den 21-årige mand onsdag pågrebet af politiet, og nu har han erkendt, at han stod bag den frygtelige forbrydelse, som han er varetægtsfængslet og sigtet for.

Under et politiforhør har Robert Aaron Long også selv forklaret, hvorfor han skød mod sagesløse og uskyldige personer – især kvinder af asiatisk afstamning – på massageklinikkerne i og lidt udenfor storbyen Atlanta.

21-årige Robert Aaron Long siger, at han dræbte otte personer, fordi han er sexafhængig. Foto: Politifoto Vis mere 21-årige Robert Aaron Long siger, at han dræbte otte personer, fordi han er sexafhængig. Foto: Politifoto

Fordi han angiveligt er afhængig af sex.

En afhængighed, han tilsyneladende var så opsat på ikke at give efter for, at han måtte eliminere fristelsen.

Den fristelse skulle massageklinikkerne have repræsenteret, og det gjorde ifølge politiet Robert Aaron Long til massemorder.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder Wall Street Journal og 9 News.

Der er lagt blomster udenfor en af de massageklinikker, som Robert Aaron Long åbnede ild mod. Fire blev dræbt på massageklinikken. Foto: Elijah Nouvelage/Ritzau Scanpix Vis mere Der er lagt blomster udenfor en af de massageklinikker, som Robert Aaron Long åbnede ild mod. Fire blev dræbt på massageklinikken. Foto: Elijah Nouvelage/Ritzau Scanpix

Om de tre massageklinikker overhovedet tilbyder kunderne seksuelle ydelser, er ikke bekræftet. Politiet understreger under en pressekonference, at alle tre klinikker er lovlige foretagender, som ikke tidligere har været i politiets søgelys.

35-årige Tyler Bayless fortæller til NDTV, at han tilbragte flere måneder sammen med Robert Aaron Long på en klinik for afvænning. Ifølge Bayless blev Long behandlet for sin afhængighed af sex. Bayless fortæller, at Robert Aaron Long var dybt religiøs og havde det ekstremt dårligt med, at han besøgte massageklinikker for at få tilfredsstillet sin afhængighed af sex.

Om Long har besøgt de tre klinikker, han er sigtet for at have åbnet ild mod natten til tirsdag dansk tid, vides ikke.

Seks af de otte ofre var kvinder af asiatisk afstamning, hvilket skabte frygt for, at angrebene var racistisk motiverede. I forvejen har der på det seneste været en stor stigning i hadforbrydelser mod asiatisk udseende personer i USA.

Men det tyder ifølge politiet ikke på at have været Robert Aaron Longs motiv.

Politiet efterforsker stadig de otte skuddrab, som er det værste masseskyderi i USA i næsten to år.