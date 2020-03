»Ok, jeg er med. Jeg tror bare ikke på, at jeg får den virus.«

Sådan reagerede 21-årige Ireland Tate på myndighedernes opfordring til at holde afstand til andre borgere i disse coronatider. Men hun skulle blive klogere.

Det var i en video på de sociale medier, at den unge amerikaner gav klart udtryk for, at hun så højt og flot på myndighedernes advarsler.

Få dage senere blev hun smittet med coronavirus, skriver lokalmediet Fox17 Nashville.

Det har givet Ireland Tate anderledes respekt for virussen, som i øjeblikket hærger store dele af verden - ikke mindst USA, hvor over 85.000 nu er smittet.

Selvom hun er ung og har et stærkt helbred, har hun nu på egen krop mærket, at coronavirus ikke er noget at spøge med.

»Det føles som om, der sidder én på min brystkasse hele tiden. Det er virkelig svært at trække vejret. Jeg har hostet så meget, at min hals begyndte at bløde,« siger Ireland Tate til Fox17 Nashville.

Nu opfordrer hun andre unge til at følge myndighedernes opfordringer og blive hjemme af hensyn til de ældre og svækkede i samfundet, som kan få meget alvorlige sygdomsforløb, hvis de bliver smittet.