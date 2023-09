Den 21-årige terrortiltalte Daniel Khalife er fortsat på fri fod, efter han onsdag tog flugten fra et fængsel i London.

Siden har det britiske politi ledt intensivt efter ham, men uden spor af den tidligere soldat, har de nu valgt at flytte ressourcerne til et specifikt område.

En park, der ligger bare få kilometer fra Wandsworth fængsel, som var det sted, Daniel Khalife sad indespærret i indtil et par dage siden.

Det skriver Sky News.

Khalife flygtede fra Wandsworth fængsel onsdag morgen. Foto: Anna Gordon/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Khalife flygtede fra Wandsworth fængsel onsdag morgen. Foto: Anna Gordon/Reuters/Ritzau Scanpix

I det sydvestlige London, ligger Richmond Park, en naturpark der normalt emmer af liv, men som nu er afspærret som følge af eftersøgningen af den terrortiltate unge mand.

Daniel Khalife har indtil videre holdt sig skjult, og det gør det ikke lettere for de mere end 150 specialbetjente, at den 21-årige er en trænet soldat.

»Han har nogle færdigheder, dele af samfundet ikke har,« udtaler kommandør hos Metropolitans enhed mod terrorisme, Dominic Murphy, til mediet.

Daniel Khalife er tiltalt for at have lagt falske bomber ved en militærbase, mens han var soldat.

Han står også over for anklager om i august 2021 at have forsøgt at 'fremskaffe information af en art, der kan være brugbar for en person, som vil udføre eller planlægger at udføre en terrorhandling'.

Han sad fængslet i bydelen Wantsworth, hvor han ventede på at få lagt sin sag for retten.

Onsdag morgen flygtede han fra fængslet, hvor politiet formoder, at han slap fri ved at spænde sig fast på undersiden af en varebil.

Siden har nationen været på den anden ende, ligesom sikkerhedsforanstaltninger, som at lukke motorveje og opruste sikkerheden ved både havne og i lufthaven, været igangsat.