Fængsel på livstid.

Det er hvad den 21-årige amerikaner Jake Patterson har at se frem til.

Onsdag erklærede han sig nemlig ifølge nyhedsbureauet AP skyldig i kidnapningen af 13-årige Jayme Closs, som han holdt fanget i mere end 88 dage.

Ydermere erklærede han sig skyldig i drabene på teenagerens forældre - James (56) og Denise Closs (46).

Jake Patterson erklærede sig onsdag den 27. marts skyldig i kidnapningen af 13-årige Jayme Closs og drabene på hendes forældre. Foto: RICHARD TSONG-TAATARII / POOL

Sagen startede den 15. oktober sidste år, hvor Jake Patterson brød ind i Closs' familiens hjem i Barron County i Wisconsin for at kidnappe den 13-årige pige, som han angiveligt havde set stige af en skolebus og bestemt sig for at bortføre.

Den 21-årige amerikaner skød og dræbte begge Jayme Closs' forældre, hvorefter han bandt den 13-årige piges hænder og fødder, tvang hende ind i bagagerummet på sin bil og kørte hende til en afsidesliggende hytte.

Her holdt han hende fanget under kummerlige vilkår i godt tre måneder, inden det lykkedes Jayme Closs at flygte.

Jake Patterson skulle angiveligt have skabt et hulrum under en seng i hytten, hvor han skjulte hende.

Teenageren Jayme Closs blev holdt fanget i tre måneder. Foto: FBI HANDOUT

Ifølge Jayme Closs' vidneudsagn, bad hendes kidnapper hende om at gemme sig under sengen, når hans venner eller familie kom på besøg i hytten, hvorefter han truede hende med at 'slemme ting' ville ske, hvis nogen opdagede, at hun var i hytten.

Nogle gange blev hun tvunget til at blive under sengen i op mod 12 timer uden hverken mad, drikke eller badeværelsesbesøg.

For at sikre sig, at hun ikke kunne komme ud, stablede den 21-årige tunge genstande rundt om sengen, som den unge pige umuligt kunne flytte, uden han ville opdage det.

Jake Patterson planlagde ifølge politiet kidnapningen nøje, og skød teenagerens forældre for at sikre sig, at der ikke ville være nogen vidner, der kunne knytte ham til forbrydelsen.