Politiet fandt liget af en topløs kvinde med bundne hænder på en kirkegård i den filippinske by Talisayan. Kvindens hoved manglede.

Senere fandt politiet frem til den formodede gerningsmand, som kunne fortælle en makaber historie om kvindens død - og hvad der skete med det forsvundne hoved.

Den 21-årige mand blev anholdt i sit hjem torsdag efter at politiet havde modtaget et tip fra en nabo.

Han gik til bekendelse overfor politiet og fortalte, at han først stalkede kvinden og derefter tævede hende ihjel med en jernstang.

Det skyldes angiveligt, at han blev 'irriteret' over, at hun bad om nåde på engelsk, skriver The Sun.

Efter drabet gjorde den 21-årige sig skyldig i en ny, uhyggelig forbrydelse.

Han hakkede kvindens hoved af med en machete og tog det med hjem i en taske.

Her skulle manden have spist kvindens hjerne med ris som tilbehør.

Med til historien hører, at den anholdte skulle lide af alvorlig psykisk sygdom.

Han var angiveligt beruset, da han begik drabet og skamferede kvindens lig.

Mandens hårrejsende beretning om mordet bliver umiddelbart bakket op af et makabert fund i nærheden af hans hus.

Her fandt politiet kvindens afhuggede hoved begravet i jorden.