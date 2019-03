En ung slovensk kvinde var efter sigende så desperat efter indtægtskilder, at hun valgte at save sin hånd af for at få erstatning af sit forsikringsselskab.

Det mener slovensk politi, som har anklaget den 21-årige kvinde for forsikringssvindel.

Kvinden - og et familiemedlem - er derfor nu blevet anholdt og risikerer op til otte års fængsel, hvis de kendes skyldige i den makabre anklage.

Det skriver BBC.

Alarmklokkerne ringede angiveligt hos politiet, da de fandt ud af, at de mistænkte havde tegnet en række nye forsikringer, som den 21-årige ville have scoret 400.000 euro (tre millioner kroner) på i erstatning samt en månedlig udbetaling på godt og vel 3.000 euro (22.500 kroner) i ti år.

Derudover fandt de slovenske betjente det mistænkeligt, at familien ikke tog den 21-årige kvindes afskårne hånd med, da de kørte hende på hospitalet.

»I samarbejde med en af hendes medskyldige, amputerede hun bevidst sin venstre hånd og forsøgte at få det til at se ud som en ulykke,« siger politiets talsmand, Valter Zrinski, til ABC News.

Familien påstår, at kvinden kom til at skære sin hånd af, da hun var i gang med at save nogle grene over, mens politiet mener, at familien i fællesskab brugte en rundsav til altså bevidst at amputere hånden i familiens hjem i den slovenske hovedstad, Ljubljana.

Den morbide hændelse fandt sted tilbage i januar måned. Kvinden var på daværende tidspunkt arbejdsløs og havde ingen form for indkomst.

Yderligere to familiemedlemmer blev i første omgang anholdt i sagen, men de er sidenhen blevet løsladt uden sigtelser.

Politet hentede i øvrigt selv den efterladte - og afskårne - hånd, som kirurger nærmest mirakuløst formåede at sy på plads igen.

»Hendes hånd heler fint,« fortæller Valter Zrinski.