En endelig obduktion har slået fast, at en 21-årig ung mand fra Australian døde af koffeinforgiftning nytårsdag.

21-årige Lachlan Foote var lige kommet hjem efter at have fejret nytårsaften med sine venner, da han besluttede sig for at lave en proteinshake.

Derudover tilføjede Lachlan Foote også koffeinpulver i proteinshaken, hvilket endte med at blive fatalt. Efter indtagelse af shaken kollapsede den unge mand i sin lejlighed, hvorefter han på tragisk vis døde.

Og den endelige obduktionsrapport viser nu, at Lachlan Foote døde af koffeinforgiftning, efter at have indtaget for meget koffeinpulver. Det udtaler faderen, Nigel Foote, til det australske medie news.com.au.

Koffeinpulver er for flere populært i forbindelse med træning, men læge og forsker i molekylær farmakologi ved Adelaide Medical School, Ian Musgrave, advarer mod pulveret.

Ifølge ham er det nemlig nemt at tro, at træningstilskud ikke er farlige. Men man kan nemt komme til at overdosere.

»En teskefuld ren koffeinpulver indeholder ca. fire gram ren koffein og kan forårsage en forgiftning. Det svarer til at drikke 60 Red Bull-dåser på en gang,« siger Ian Musgrave til news.com.au.

Ifølge EU-regler skal man skrive 'Højt koffeinindhold' på drikke med et koffeinindhold på mere end 150 mg/L.