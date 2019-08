21-årige Jordan Lindsey døde på tragisk vis, efter en flok hajer angreb hende ud for Bahamas. Nu fortæller hendes far, at hun kæmpede en brav kamp for sit liv.

Hvad der skulle have været en helt almindelig ferie tilbage i juni, endte i en tragedie for familien fra Californien.

Sammen med sin mor Kami tog Jordan Lindsey på en guidetur for at snorkle. Men der gik ikke længe, før mor og datter havnede i et sandt mareridt.

Det fortæller Jordan Lindseys far, Michael, i et interview med Good Morning America, skriver mediet news.com.au.

»Kami sagde, at hun hørte Jordan råbe 'mor!'. Kami kiggede tilbage og troede i første omgang, at en flok delfiner svømmede omkring hende.« fortæller Michael på vegne af sin kone. I interviewet var også Jordan Lindsays veninde, Gianna, med

Med flere rædselsvækkende skrig gik alvoren op for moderen Kami, som indså, at en flok hajer svømmede omkring hendes datter.

Faderen Michael var med på samme guidetur, men ikke for at snorkle. Guideturen indeholdt nemlig også et besøg hos øens vilde grise, som opholder sig et andet sted ved stranden, og det var her, Michael var.

Men da der gik meldinger om, at en teengaer var blevet angrebet af hajer, hastede han ned til området, hvor han vidste, at hans kone og datter befandt sig. Da han nåede frem til stranden, kunne han se fra afstand, at hans datter var omgivet af hajer.

Kami råbte til sin datter, hun skulle svømme hen til hende. Først derefter gik det dog på for moderen, at Jordans arm var bidt af.

I stedet svømmede Kami i forsøget på at redde sin datter.

Umiddelbart før de nåede hinanden, råbte Jordan, at endnu en haj var på vej. Det skulle vise sig at blive hendes sidste ord. Kort efter blev hun bidt i benet og ballerne, hvorfor hun mistede bevidstheden.

Med slag og spark fik Kami trukket sin datter op på en sten. Her ventede de på guidebåden, der skulle fragte dem ind til fastlandet, hvor en ambulance ventede. Men Michael fortæller, at Kami allerede på det tidspunkt vidste, at der ikke var meget at gøre.

»Kami så hendes datter dø i hendes arme. Det er forfærdeligt. I dag bryder Kami sig ikke om nætterne. For idet hun lukker øjnene, er hun tilbage i vandet.«

Jordan blev erklæret død ved ankomsten til hospitalet i Nassau.

Næsten to måneder efter angrebet har Michael valgt at stå frem med den hjerteskærende og detaljerede beskrivelse af sin datters død.

Han og familien håber nu, at sikkerheden for snorklere øges. Blandt andet ved at have medicinske forsyninger i tourbådene samt træne personalet i førstehjælp, hvilket familien mente var en mangelvare, da deres datter blev dræbt.