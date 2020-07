Området nær byen Lerida, som ligger cirka 150 kilometer vest for Barcelona, oplever stigning i smittetilfælde.

Der er set en stejl stigning i antallet af smittede med coronavirus nær byen Lerida i den nordøstlige region Catalonien i Spanien.

Det betyder, at hele området, hvor der bor cirka 200.000 borgere, bliver lukket ned fra klokken 12 lørdag.

Det oplyser Cataloniens regionale præsident, Quim Torra, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi har besluttet at lukke området, på baggrund af data der bekræfter en stejl stigning i antallet af Covid-19-infektioner, siger han.

Quim Torra tilføjer, at ingen får lov til at forlade eller komme ind området. Borgere, som bor i området - Costers del Segre - har indtil klokken 16 lørdag eftermiddag til at slippe ind.

Lerida ligger cirka 150 kilometer vest for storbyen Barcelona.

Det er første gang, der indføres begrænsninger på folks bevægelsesfrihed i Spanien, efter at landets krisetilstand blev ophævet 21. juni, skriver nyhedsbureauet NTB.

Smitteudbruddet skal være knyttet til arbejdere ved landbrug.

Cataloniens regionale sundhedsminister, Alba Verges, siger ifølge AFP, at forsamlinger over ti personer i området er forbudt. Det samme er plejehjemsbesøg.

Spanien har registreret 250.545 smittetilfælde ifølge Johns Hopkins University. Landet har over 28.000 dødsfald relateret til coronavirus.

Fredag registrerede Spanien 17 nye coronadødsfald. Det er den største stigning på et døgn siden 19. juni.

/ritzau/