Natten til tirsdag dansk tid ankom flere end 2000 migranter fra Centralamerika til Mexicos hovedstad.

Tusindvis af centralamerikanske migranter, der rejser gennem Mexico mod USA, er natten til tirsdag dansk tid nået frem til Mexicos hovedstad, Mexico City.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Mandag eftermiddag lokal tid var mere end 2000 migranter nået frem til Jesus Martinez' stadion, der ligger i byen og kan huse mere end 6000 mennesker.

Her stod frivillige klar med madrationer bestående af ris og kylling samt rent tøj til migranterne, der også fik mulighed for at overnatte på stedet.

Mange af migranterne har søgt lægehjælp på stedet. Ifølge sygeplejerske Tania Escobar søger de fleste behandling for sår og infektioner på især fødderne.

- Siden vi kom hertil, har vi været i gang hele tiden, siger Tania Escobar.

32-årige Melvin Figueroa fra Honduras rejser gennem landet med sin gravide hustru og parrets to børn på seks og otte år. Hans seksårige datter har været forbi lægen, fordi hun ifølge faren "kaster alt op, hun spiser".

Mellem 7000 og 10.000 centralamerikanere har sluttet sig til karavanen. De fleste flygter fra omfattende korruption og fattigdom i deres hjemlande.

Langt de fleste kommer fra Honduras.

Ifølge den nuværende lovgivning kan enhver person, der rejser ind i USA, søge om asyl. Det gælder, uanset om denne person er indrejst på lovlig eller ulovlig vis.

Men USA's præsident, Donald Trump, mener ikke, at migranterne i karavanen er "legitime asylansøgere".

Trump arbejder derfor på at fremlægge en asylplan der indebærer, at man ikke kan få lov at søge asyl, hvis man ikke er indrejst på lovlig vis.

Præsidenten har desuden bebudet, at han vil indsætte op mod 15.000 amerikanske soldater ved grænsen mellem USA og Mexico.

I første omgang har det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, fundet frem til 5200 soldater fra den amerikanske hær, der efter planen skal sendes til USA's sydlige grænse.

/ritzau/