Borgmesteren i den mexicanske grænseby Tijuana vil af med migranterne. USA's præsident vil ikke have dem.

De cirka 2000 centralamerikanske migranter, der er samlet ved Mexicos nordlige grænse i byen Tijuana, er klemt mellem mexicanske og amerikanske myndigheder.

Migranterne bliver presset fra begge sider, da USA's præsident Donald Trump ikke vil lukke dem ind i USA, samtidig med at borgmesteren i Tijuana, Juan Manuel Gastelum, vil af med dem.

Det skriver Reuters fredag.

Borgmesteren beretter ifølge Reuters, at borgerne i byen bliver chikaneret af migranterne, og han kalder flere af dem for bumser.

- Tijuana er lige nu i en seriøs knibe, sagde han torsdag ifølge Reuters.

Han fortæller videre, at man kan være nødsaget til at blokere vejene i byen for at stoppe yderligere migranters indrejse.

Størstedelen af migranterne har fulgt karavanen af migranter hele vejen fra Honduras.

Trump har sendt næsten 6000 amerikanske soldater til grænsen for at kontrollere tilgangen af asylansøgere.

USA's forsvarsminister Jim Mattis har tidligere forklaret, at soldaterne skal hjælpe med at sætte pigtråd op og overvåge grænsen fra luften.

- Jeg tror, at det er klart for alle, at det er absolut nødvendigt at støtte grænsebetjentene på nuværende tidspunkt, sagde han til journalister torsdag.

I USA kan enhver person, der rejser ind i landet, søge om asyl. Trump mener dog ikke, at asylansøgerne fra karavanen skal have lov til at ansøge.

Han mener ikke, at de rejser ind på lovlig vis.

Han forsøger at lave en asylplan, der indebærer, at man ikke kan få lov at søge asyl, hvis man ikke er indrejst på lovlig vis.

