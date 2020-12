Passagerer på krydstogtskib fra Singapore må først gå i land, når de er testet negative for coronavirus.

En passager om bord på et krydstogtskib fra Singapore er blevet testet positiv for coronavirus.

Passageren var om bord på et af selskabet Royal Caribbeans nye sightseeingture kaldet "cruisetonowhere", hvor der ikke er nogen endestation.

På grund af smittetilfældet er cirka 2000 passagerer på skibet blevet tvunget til at gå i karantæne i deres kahytter.

Skibet er onsdag sejlet tilbage til havnen i Singapore, hvor det var stævnet ud fra.

- Vi har identificeret og isoleret alle gæster og besætningsmedlemmer, der har været i kontakt med den smittede gæst. Alle disse personer skal have foretaget en negativ test, før de får lov at gå i land, siger Royal Caribbean i en meddelelse.

Sejlturen med skibet "Quantum of the Seas" var sat til at vare fire dage, men turen blev afbrudt på tredjedagen.

På grund af pandemien har den hårdt ramte krydstogtssektor i Singapore forsøgt at tjene penge ved at tilbyde sightseeingture uden endedestination.

På den måde kan folk stadig komme ud og sejle, selv om mange af verdens landegrænser er lukkede.

Krydstogtindustrien var i foråret genstand for nogle af de første store virusudbrud. I et tilfælde var passagerer om bord på krydstogtskibet "Diamond Princess" i karantæne i ugevis ud for Japans kyst.

Cirka 700 gæster og besætningsmedlemmer blev smittet med coronavirusset om bord på skibet.

/ritzau/Reuters