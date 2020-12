Arkæologer har fundet tegn på, at en gamle madbod har været brugt til at servere vin og en form for paella.

En 2000 år gammel fast food-bod fundet i Pompeji i Italien har givet forskere nye ledetråde omkring, hvad de oldgamle romere spiste for over 2000 år siden.

Den udsmykkede madbar dekoreret med billeder og mangefarvede mønstre blev ifølge BBC allerede opdaget i 2019. Lørdag blev den så afsløret for offentligheden.

Madboden, der også er kendt som et thermopolium - det græske ord "thermos" betyder varm og "poleo" at sælge - var det romerske modstykke til en nutidig fast food-biks, hvor folk kunne købe drikkevare og noget hurtigt at spise.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har holdet bag opdagelsen fundet rester af ænder, grise, geder, fisk og snegle i små terrakottakrukker fundet sammen med madboden.

Flere af ingredienserne har også været tilberedt sammen som en form for romersk paella.

Knuste hestebønner, der kan bruges til at ændre smagen af vin, blev også fundet i bunden af en af krukkerne.

Billederne på siden af madboden af blandt andet ænder og kyllinger har formentlig vist kunderne, hvad der var på menuen.

Direktøren for den arkæologiske park i Pompeji, Massimo Ossana, siger til nyhedsbureauet Reuters, at fundet er "ekstraordinært".

- Det er første gang, at vi udgraver et komplet thermopolium, siger han.

Den oldgamle by Pompeji blev i år 79 opslugt af et udbrud fra vulkanen Vesuv.

Da vulkanudbruddet var ovre, var Pompeji begravet under et fem meter tykt pimpstens- og askelag. En del af byens indbyggere blev foreviget i deres dødsøjeblik, fordi deres kroppe blev indkapslet i en slags cement.

Den nyfundne fast food-stand virker ifølge Massimo Ossana til at være blevet forladt i en fart. Det skyldes måske, at standens ejer har mærket de første rystelser i forbindelse med vulkanudbruddet, siger direktøren.

Pompeji ligger cirka 23 kilometer sydøst for den italienske by Napoli. Området er på Unescos verdensarvsliste på grund af sin vigtige arkæologiske betydning.

Det anslås, at omkring en tredjedel af byen endnu ikke er blevet udgravet.

Pompeji er i øjeblikket lukket på grund af coronapandemien, men forventes at åbne igen næste år, hvor besøgende også vil få mulighed for at kunne se den nyfundne madbod.

