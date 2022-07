Lyt til artiklen

Politiet i den amerikanske stat Florida vil meget gerne have fat i de unge mennesker, som i lørdags brød ind i et 57 millioner kroner dyrt hus for at holde en vild fest.

Festen blev foreviget i nogle videoer, der blev lagt ud på Snapchat, Instagram og andre sociale medier.

Politiet siger, at de blev kaldt ud til huset i Watercolor nær Seaside på grund af en klage over støj. Det skriver New York Post.

Da de ankom, havde de fleste af de godt 200 mennesker forladt stedet, men på videoen kan man se, at der er arrangeret en boksekamp i husets foyer. Flere af festdeltagerne hørte høj musik og drak alkohol.

To deltagere bokser i husets foyer. Foto: Walton County Sheriffs Office Vis mere To deltagere bokser i husets foyer. Foto: Walton County Sheriffs Office

'Et åbent hus er imod loven,' skrev politiet på Facebook mandag. 'En åben husfest i et hjem, du har brækket dig vej ind, i er tyveri.'

De folk, der ejede huset, havde ikke givet tilladelse til festen. De havde tilsyneladende ingen forbindelse til de unge mennesker, der brød ind for at holde en stor fest.

'Bortset fra skaden, der er sket, og de ting, der er blevet stjålet, så er det en komplet krænkelse af et hjem. Noget, man ikke kan sætte en pris på,' skrev politiet.

Ejeren af det dyre hjem siger, at de festende unge mennesker stjal en flaske champagne, som kostede over 10.000 kroner, en flaske Don Julio tequila 1942, samt et dusin andre flasker til en værdi på mindst 10.000 kroner. Det skriver Fox News.

To unge mennesker til festen. Foto: Walton County Sheriffs Office Vis mere To unge mennesker til festen. Foto: Walton County Sheriffs Office

Desuden slap de unge mennesker afsted med en taske fra Yves Saint Laurent til 25.000 kroner og en amerikansk fodbold, signeret af den tidligere quarterback Peyton Manning.

»De var inde i hvert et hjørne af mit hus, hver en skuffe,« siger ejeren af huset i Santa Rosa. Hun bor der fuldtids med sin mand, deres søn på ti og deres datter på fem år.

Kvinden, som beder om, at hendes navn ikke kommer frem, siger, at hendes store børn på 15 og 20 år ikke går i skole i Florida – og de kender ikke nogen af teenagerne, der var med til festen.

»Det er ikke så meget de materielle ting, det er minderne,« siger kvinden, hvis mand er chef inden for oliebranchen.

Det var her i dette hus, at omkring 200 teenagere brød ind og holdt en vild fest. Foto: Google Maps Vis mere Det var her i dette hus, at omkring 200 teenagere brød ind og holdt en vild fest. Foto: Google Maps

Watch the latest video at foxnews.com

Familien var bortrejst, da den støjende gruppe på omkring 200 teenagere brød ind i deres hus for at holde fest.

Politiet advarede om, at Snapchat ikke er privat, og at de, der har lagt videoerne ud, kan blive stævnet.