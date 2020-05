Mens der ventes nye demonstrationer i Hongkong, laver fremtrædende figurer erklæring mod sikkerhedslov.

Næsten 200 politiske figurer fordømmer Kinas forslag om en såkaldt sikkerhedslov for Hongkong.

Imens vokser de internationale spændinger omkring forslaget fra den kinesiske regering.

Det kan føre til, at den kinesiske efterretningstjeneste får baser på territoriet.

Fordømmelsen sker i en fælles erklæring.

Den er underskrevet af blandt andre Hongkongs sidste guvernør under britisk styre, Christopher Patten, tidligere britisk udenrigsminister Malcolm Rifkind og 17 kongresmedlemmer i USA.

I erklæringen kaldes sikkerhedsloven for et "omfattende angreb på byens selvstyre, retssikkerhed og frihedsrettigheder".

Samtidig kritiseres loven for at være et groft brud på aftalen fra 1997, hvor Storbritannien og Kina blev i 1997 enige om, at Hongkong overdrages til Kina.

- Hvis det internationale samfund ikke kan stole på, at Beijing holder ord, når det handler om Hongkong, vil folk også have svært ved at tro på dets ord i andre sammenhænge, står der.

Aftalen fra 1997 skete på den betingelse, at Hongkong blev oprettet som en særlig region, der har delvist selvstyre efter devisen "ét land - to systemer".

/ritzau/Reuters