Yderligere 75 er blevet såret i en sydafrikansk mine, efter at en elevator er styrtet uforklarligt i jorden.

11 minearbejdere har mistet livet i Sydafrika, efter at en elevator, der skulle fragte arbejderne op fra en mine, styrtede 200 meter ned mod jorden mandag.

Yderligere 75 blev såret i ulykken, der skete, da mere end 80 arbejdere havde fået fri og skulle forlade minen i elevatoren mod overfladen.

Mineoperatøren Impala Platinum beretter, at den "ødelæggende ulykke" skete ved selskabets mine nordvest for Johannesburg.

Herfra lyder det, at elevatoren begyndte at falde ud af det blå, og at der endnu ikke er nogen forklaring på ulykken.

- Vi er dybt chokerede og kede af tabet af vores kolleger og er i gang med at sikre, at alle pårørende er blevet kontaktet, siger Impala Platinums administrerende direktør, Nico Muller, i en erklæring.

De 75 sårede minearbejdere er blevet fragtet til lokale hospitaler.

De fleste af dem har brækkede ankler og ben samt flere mindre skader. 14 af arbejderne er dog i kritisk tilstand, skriver Reuters.

Minen er lukket tirsdag, alt imens en undersøgelse af ulykken pågår.

- Impala tilbyder løbende støtte til familier og kolleger til dem, der er gået bort, lyder det videre fra Muller i erklæringen.

Ulykken i platinminen er ikke uset i Sydafrika.

Landet har verdens dybeste miner og er en stor eksportør af guld, diamanter, kul og andre råmaterialer. Derfor beskæftiger mineindustrien også tusindvis af mennesker.

Mange selskaber har lignende elevatorer til at fragte arbejderne op og ned.

Der var omkring 50 dødsfald relateret til minearbejdet i Sydafrika i 2022 ifølge regeringens egen opgørelse.

