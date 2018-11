Efter at have dræbt en 21-årig sort mand sagde politiet, at han stod bag et skyderi. Men det var ikke rigtigt.

Et par hundrede demonstranter marcherede lørdag gennem et indkøbscenter i den amerikanske delstat Alabama. Her skød og dræbte en politibetjent torsdag en sort mand, som politiet senere erkendte ikke stod bag et skyderi i centret på thanksgiving.

Betjenten skød og dræbte den 21-årige Emantic Fitzgerald Bradford i kølvandet på et skyderi i indkøbscentret, hvor to mennesker var blevet såret. Ifølge politiet i Hoover flygtede Emantic Fitzgerald Bradford fra stedet med en pistol.

Politiet i Hoover fortalte i første omgang journalister, at Bradford havde skudt en teenager i indkøbscentret. Den udtalelse trak politiet dog tilbage.

- Vi vidste, at det ikke passede, siger Emantic Fitzgerald Bradfords stedmor, Cynthia Bradford, om da hun hørte, at politiet beskyldte den 21-årige for at stå bag et skyderi.

Stedmoren beskriver Emantic Fitzgerald Bradford som en respektfuld ung mand, som selv er søn af en politibetjent i Birmingham.

Ifølge direktøren for politiet i Hoover, Gregg Rector, mener efterforskerne nu, at der er tale om to personer, som var involveret i skyderiet i indkøbscentret torsdag.

- Mindst én mulig gerningsmand er stadig på fri fod, siger han.

Politiet oplyser, at selv om Emantic Fitzgerald Bradford "kan have været involveret i hændelsen på en eller anden måde, så er det ikke sandsynligt, at det var ham, der affyrede de kugler, som sårede det 18-årige offer".

Politidirektør Gregg Rector siger, at politiet beklager, at det i første omgang udsendte en forkert udtalelse om Bradford.

Drabet på Emantic Fitzgerald Bradford har vakt vrede i Birmingham-forstaden Hueytown, hvor Bradford boede.

Lørdag demonstrerede flere end 200 mennesker, blandt andre flere af Bradfords familiemedlemmer, mod drabet på den 21-årige.

- Ingen retfærdighed, ingen fred, råbte de, mens de marcherede gennem indkøbscentret.

De mange demonstranter holdt et minuts stilhed foran den skobutik, hvor Bradford blev dræbt.

