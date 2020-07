Tre dages jagt. Det er, hvad der indtil videre lægger bag politi i Polen, som leder efter en krigsveteran og hans noget utraditionelle kæledyr.

Manden, Kamil S., har tidligere været soldat i Afghanistan, og nu er han angiveligt stukket af ind i skovene sammen med sin puma, fordi retten har påbudt ham at overdrage kæledyret til en zoologisk have.

Den omfattende eftersøgning af manden og hans kat har indtil videre aktiveret omkring 200 betjente, skriver mediet Straits Times.

Det er meningen, at det store kattedyr skal overdrages til Poznan Zoo i Polen.

»Det er ikke et et nuttet legetøj. Det er et af de mest farlige dyr i verden, og den kunne være en reel trussel mod menneskers liv,« siger Ewa Zgrabczynska, der leder den zoologiske have, som ligger i det vestlige Polen.

Det er dog ikke alle, der alene stiller sig kritiske overfor den tidligere soldats formodede flugt.

Borgmesteren fra byen, soldaten bor i, har nemlig skrevet et opslag på Facebook, som til en vis grad viser forståelse for veteranens reaktion.

'Kærlighed til dyret og en hjerteløs domstol fik ham til at flygte. Han gemmer sig i skoven,' lyder det fra Dariusz Wojtowicz fra den sydlige by Myslowice.

'Måske er der nogen, der kunne gå til det her på en lidt mere human måde,' skriver han videre i sit opslag, hvor han ifølge Straits Times afslører, at pumaen hedder Nubia.

Politiet har ikke givet flere oplysninger om eftersøgningen, andet end den stadig er i gang.