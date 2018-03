Syriske regeringsstyrker har vundet kontrol over 70 procent af Ghouta-enklaven ved Damaskus.

Beirut. Næsten 20.000 civile flygtede torsdag fra det østlige Ghouta ved Damaskus, siger overvågningsgruppe.

Gruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, som indhenter oplysninger om udviklingen i Syrien fra netværk i det meste af landet, siger, at syriske regeringsstyrker har vundet kontrol over mere end to tredjedele af den oprørskontrollerede enklave.

Det er første gang, at så mange civile er flygtet på en enkelt dag, siden regimet optrappede kampene i enklaven for omkring tre uger siden.

Det er hærens erklærede mål at vinde kontrol over enklaven ved at splitte den op i mindre dele.

Over 1100 mennesker er blevet dræbt i enklaven ved næsten uophørlige bombardementer og artilleriangreb i de seneste godt tre uger.

De syriske regeringsstyrker har erobret kontrol over halvdelen af det østlige Ghouta, hvor omkring 400.000 mennesker har været belejret siden 2013.

Flere medlemmer af FN's Sikkerhedsråd blev enige om en resolution, der krævede 30 dages våbenhvile i Syrien. Efter et par udsættelser af afstemningen om resolutionen blev medlemmerne enige om at stemme for, men den har ikke betydet meget i praksis. Kampene er fortsat.

