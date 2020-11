Norges største lufthavn kan mærke coronakrisen og ser sig nødsaget til at lukke dele af lufthavnen.

Norges største lufthavn, Gardermoen ved Oslo, igangsætter en stor nedlukning af områder i terminalerne.

Det rapporterer NRK, der er Norges svar på DR.

Det sker som følge af et drastisk fald i antallet af passagerer under coronakrisen.

Lufthavnens direktør, Stine Ramstad Westby, siger, at flytrafikken formentlig først rigtig kommer i gang i 2022 og 2023.

- I en tid som denne er det jo trist at være lufthavnsdirektør i Oslo Lufthavn. Vi lever af kunder, passagerer og flyselskaber, og at de ikke er i lufthavnen, er meget trist, siger hun.

Det lave trafiktal betyder, at terminalen Pir Nord, som omfatter både indenrigs- og udenrigsflyvninger, og den østlige del af afgangshallen fysisk vil blive afspærret i løbet af kort tid.

- Det vil gøre, at vi sparer på strøm, rengøring og vedligeholdelse. I den situation, vi er i lige nu med få indtægter, tæller hver en krone, siger Westby.

Der er næsten 20 millioner færre rejsende end sidste år. Nu forventer lufthavnen at ende med i underkanten af 10 millioner rejsende i hele 2020.

Westby siger, at hun frygter massefyringer i lufthavnen. Og hun tror ikke, at en hurtig vaccine mod covid-19 vil redde situationen.

- Den information, vi får fra helsedirektoratet, er, at det kommer til at tage noget tid, før vaccinen vil være tilgængelig for hele befolkningen, siger hun.

Derfor ser hun først bedring i 2022 og 2023. Og først i 2025 vil trafikken være normaliseret, mener direktøren.

Krisen kan også mærkes hos Københavns Lufthavne, hvor der i årets første ni måneder har været 6,7 millioner rejsende gennem lufthavnen.

Det er 71,3 procent færre end i samme periode sidste år.

Årets første ni måneder har givet et underskud før skat på 453,6 millioner kroner. Sidste år gav perioden et overskud på knap 1,1 milliard kroner.

Hundredvis er fyret eller bebudet fyret. I sidste uge oplyste lufthavnen, at 325 fuldtidsstillinger nedlægges, og lidt tidligere på efteråret skete det samme med 500 stillinger.

/ritzau/