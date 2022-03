Tjenestefolk hører til i kælderen, og de må gerne udsættes for vold. Det lyder måske lidt for vildt i vore dage, men ikke desto mindre er det, hvad der, nogenlunde, er sket i Singapore.

En kvinde ved navn Ooi Wei Voen gav sin stuepige sådan en på siden af hovedet, at hendes trommehinde sprang. Hun tvang hende til at drikke vand fra toilettet, og hun gned bleer, fyldt med afføring, rundt i ansigtet på hende.

Fredag 25. februar fik hun afslag på sin appel om at få fængselsstraffen på 20 måneders fængsel nedsat. Det var højesteret i Singapore, der tog den beslutning, og nu starter afsoningen. Det skriver channelnewsasia.

Den 37-årige Ooi fik dommen i august 2021. Hun erklærede sig skyldig i fire tilfælde af misbrug af sin stuepige. Andre seks tilfælde var under overvejelse.

Hendes mand, Pang Chen Yong, blev sat i fængsel i fire måneder.

Parrets indonesiske stuepige, den 33-årige Sri Rahayu, begyndte at arbejde for dem i april 2017. Dengang var deres søn to år og deres datter ni måneder gammel.

Omkring juli i samme år begyndte Ooi og Pang at slå stuepigen, når hun ikke havde fuldført sit arbejde til deres tilfredsstillelse.

Da de var på et hotelophold, slog Ooi med hånden tjenestepigen Rahayu i hovedet og øjet. Det hævede, så hun ikke kunne se ud af det.

Da de forlod hotellet, tvang Ooi offeret til at bære en hovedbeklædning, så hendes forslåede hoved ikke kunne ses.

En anden gang hævdede Ooi, at offeret havde pudset næse nær babyens flaske med mælk. Hun slog pigen nær øret, så hun blev nødt til at tage til læge.

Stuepigen fik at vide af ægteparret, at hun blev nødt til at lyve for lægen og sige, at hun allerede havde et deformt øre, inden hun kom til Singapore.

I et andet tilfælde blev hun overhældt med kogende vand fra en flaske, som hun allerede havde fyldt. Babyen græd samtidig og havde svært ved at falde i søvn

Parrets forbrydelser blev opdaget 1. januar 2018. Omkring klokken 1 blev manden Pang vred på stuepigen, fordi hun ikke havde fortalt ham, at babyen havde feber.

Ooi kaldte tjenestepigen for 'dum' og sparkede hende i maven, og da hun faldt om, blev Ooi ved med at sparke hende.

Stuepigen slap væk, mens parret tog sig af babyen. Hun søgte hjælp hos en anden indonesisk stuepige, som tilfældigvis gik forbi. Hun blev straks kørt til en politistation og derefter til et hospital.

De 20 måneders fængsel, som Ooi fik for forbrydelsen, blev anket. Kravet var, at straffen skulle sættes ned til 11-15 måneders fængsel i stedet for de 20 måneder.

Under retssagen blev det fremført, at Ooi havde haft en svær fødselsdepression, og at hun derfor havde været for grov mod stuepigen.

Det var på sin plads at hævde dette, erklærede den offentlige anklager. Men hun havde ikke nok kontrol over sig selv. Oois skyld var særdeles høj, og hun måtte være klar over på det tidspunkt, at hendes handlinger var forkerte.

Det var desuden slemt, at parret formentlig har påført stuepigen et permanent ødelagt øre.

Den offentlige anklager fandt det også formasteligt, at Ooi havde bedt stuepigen om at drikke vand fra toilettet, ligesom hun havde gnedet sit offers ansigt med en ble, fyldt med afføring, mellem juli og november 2017.

Dommeren opretholdt straffen på 20 måneders ubetinget fængsel.

Der var allerede givet et betydeligt afslag for Oois fødselsdepression ved en tidligere dom, sagde han.