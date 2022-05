222 er nu smittet med hepatitis i Storbritannien, hvor 25 af tilfældene er børn under 10 år.

Der har de seneste uger i forskellige lande været en stigning i hepatitis-tilfælde.

190 uforklarlige tilfælde af svær hepatitis er blevet rapporteret hos børn rundt om i verden – hvor 25 af tilfældene har fundet sted i Storbritannien.

Det skriver Sky News.

»Vi fortsætter med at minde alle om at være opmærksomme på tegn på hepatitis – se efter et gult skær i det hvide i øjnene – og kontakt din læge, hvis du er bekymret,« forklarer Dr. Renu Bindra, der er hændelsesdirektør hos den britiske pendant til Sundhedsstyrelsen.

Hepatitis er en infektion af leveren, der skyldes smitte med hepatitis A, mens hepatitis B og C forårsager leverbetændelse.

I Storbritannien er myndighederne opmærksomme på udviklingen og samarbejder med de andre lande.

De britiske sundhedsmyndigheder opfordrer til, at man via normale hygiejneforanstaltninger kan reducere spredningen af ​​hepatitis.

I Danmark ses smitten primært hos danske rejsende i udlandet og børn af indvandrere på familiebesøg i hjemlandet, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Hvis man vil være på den sikre side, skal man ved udlandsrejse til områder, hvor hepatitis A er normalt forekommende, huske håndhygiejnen og vaske frisk frugt.

I Danmark anbefaler Fødevarestyrelsen, at man koger frosne bær, så man undgår at blive smittet med hepatitis.

Af de 222 tilfælde i Storbritannien er 158 i England, 31 i Skotland, 17 i Wales og 16 i Nordirland.