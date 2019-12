Befolkningen i Beni-regionen i DRCongo er vred over, at myndighederne ikke gør nok for at beskytte dem.

Militante i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo har dræbt 20 mennesker i et angreb.

Det oplyser lokale myndigheder i Beni-regionen. Angrebet fandt sted søndag aften.

De fleste af ofrene er blevet hakket ihjel, siger en embedsmand.

I første omgang blev der fundet 18 dødsofre i byen Apetina-Sana. Senere fandt man yderligere to ofre.

Regionen har flere gange i de seneste to måneder været ramt af angreb fra en islamistisk milits ved navn De Allierede Demokratiske Styrker.

Hæren indledte en offensiv mod militsen i slutningen af oktober. Siden da har gruppen dræbt over 200 mennesker.

Det høje antal dræbte har udløst vrede i befolkningen over myndighedernes tøven.

- Myndighederne fik et tip søndag aften om tilstedeværelsen af mistænkelige mænd i det vestlige Oicha, siger Teddy Kataliko, der er aktivist i Beni.

- Vi beder fortsat DRCongos væbnede styrker om også at indlede operationer i den vestlige side for at redde civile, siger han.

Flere gange har der været demonstrationer i Beni, hvor indbyggerne beskylder FN's fredsbevarende styrke, Monusco, for ikke at gøre nok for at beskytte dem.

/ritzau/AFP