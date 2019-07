Demokrater på venstrefløj dyster tirsdag. Onsdag er det Bidens tur, og meget er på spil for eks-vicepræsident.

Demokraterne Elizabeth Warren og Bernie Sanders, der repræsenterer venstrefløjen i USA's Demokratiske Parti, er de store aktører ved en ny debatrunde tirsdag aften amerikansk tid mellem de demokratiske kandidater til præsidentposten.

10 kandidater dyster i første runde. Et døgn senere er det yderligere 10 demokratiske kandidater med favoritten Joe Biden i spidsen, der møder op.

For mange af kandidaterne bliver det knald eller fald. De mere ukendte er nødt til at gøre en god figur, hvis de vil hænge på. Cirka halvdelen ventes at blive siet fra efter debatrunden.

Kommentatorer siger, at også Biden har meget på spil, når han går på scenen i Detroit onsdag.

De peger på, at han blev trængt i defensiven af den farvede senator Kamala Harris, der ved den tidligere debat angreb ham for at tale for eftergivende om tidligere racistiske politikere og kritikere af borgerrettigheder.

De møder hinanden igen ved anden debatrunde onsdag.

Biden fører i meningsmålingerne. Et gennemsnit af målingerne fra RealClearPolititcs giver ham 32 procent mod 16,2 til Sanders, 14 procent til Warren og 10,5 til Harris.

I sidste uge bebudede Biden, at han "ikke vil være så venlig denne gang".

Senator Elizabeth Warren stiger i meningsmålingerne. Hun fremhæves i medierne for at have fremlagt forslag til konkrete reformer, blandt andet at beskatte superrige amerikanere hårdere.

Sanders, en selverklæret socialdemokrat, står også højt i målingerne. Men de to kandidater ventes ikke at gå hårdt til hinanden. De er personlige venner, og Sanders har fremhævet, at de to sammen på CNN's debatscene i Detroit repræsenterer "intelligens".

- Vær forberedt på en kamp. Tiden hvor man kunne spille sikker er forbi, siger den demokratiske strateg Chris Kofinis til Reuters.

Blandt de kandidater, der er nødt til at gå et gear op, er senatorerne Amy Klobuchar og Cory Booker, Indiana-borgmesteren Pete Buttigieg og Texas-politikeren Beto O'Rourke.

Præsident Donald Trump, som de alle håber at afsætte ved valget næste år, har den 76-årige Biden som favorit i Detroit.

- Jeg tror lige nu, det bliver søvnige Joe, fortalte han mandag journalister.

